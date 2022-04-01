Джабаров объяснил, почему российские ПВО не предотвратили удар по нефтебазе в Белгороде

Джабаров объяснил, почему российские ПВО не предотвратили удар по нефтебазе в Белгороде Новости
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Российские системы ПВО не смогли зафиксировать украинские вертолёты в Белгороде из-за низкой высоты, пояснил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

По его словам, системы противовоздушной обороны и радары срабатывают на более высоких расстояниях и в основном защищают от ракет и самолётов. Он считает, что российские военные должны нанести ответный удар по тому месту, откуда взлетали украинские вертолеты, атаковавшие ракетами инфраструктурный объект.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар из-за авиаудара украинских войск. В данный момент полыхают 8 резервуаров с нефтью, под угрозой еще 16 емкостей. Все силы МЧС брошены на предотвращение расширения пожара.

Ситуацию прокомментировал также украинский журналист Анатолий Шарий, проанализировав, в том числе, и украинские соцсети и СМИ:

“Я не верю в «самообстрел» в Белгороде по двум причинам минимум. Первая – в качестве цели был бы выбран менее «больной» объект, чем нефтебаза. Второй – это однозначный репутационный удар. Ибо, как вы помните, все 140 из 70 вертолетов ВВС Украины уничтожены”, – заявил он

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белгород джабаров Нефтебаза ПВО
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