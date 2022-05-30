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Дзержинский районный суд Петербурга вернул дело Шевчука на доследование

Дзержинский районный суд Петербурга вернул дело Шевчука на доследование
Anton Belitsky/Russian Look/Globallookpress

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вернул уфимской полиции материалы административного дела о дискредитации ВС РФ на лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука. Правоохранители должны устранить некоторые недостатки. 

Напомним, полицейские составили протокол в отношении Шевчука после того, как он  во время концерта 18 мая в спорткомплексе «Уфа-Арена» негативно высказался о своем отношении к спецоперации на Украине.

Ранее в Подмосковье 18-летняя девушка расклеивала листовки с содержанием, дискредитирующим Вооруженные силы России. Правонарушительницу привлекли к административной ответственности, сообщало РИАМО

дело суд шевчук
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