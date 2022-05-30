Дзержинский районный суд Петербурга вернул дело Шевчука на доследование

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вернул уфимской полиции материалы административного дела о дискредитации ВС РФ на лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука. Правоохранители должны устранить некоторые недостатки.
Напомним, полицейские составили протокол в отношении Шевчука после того, как он во время концерта 18 мая в спорткомплексе «Уфа-Арена» негативно высказался о своем отношении к спецоперации на Украине.
Ранее в Подмосковье 18-летняя девушка расклеивала листовки с содержанием, дискредитирующим Вооруженные силы России. Правонарушительницу привлекли к административной ответственности, сообщало РИАМО.