Белорусский политолог Алексей Дзермант заявил о том, что ближайшее будущее Украины предопределено.

В беседе со своим коллегой Семеном Багдасаровым в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» Алексей Дзермант заострил внимание на недавнем заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко. В обращении к нации белорусский лидер указал на стремление Запада утопить в крови славянское братство, а также заверил общественность, что Минск и Москва не только сохранят тесные связи, но и возвратят Украину в лоно славянства.

Упоминание Украины Александром Лукашенко, по мнению белорусского политолога, было сделано неслучайно. Оно может свидетельствовать о том, что ближайшее будущее Киева уже предопределено. В частности, Александр Дзермант допускает вероятность, что лидеры РФ и Белоруссии договорились о выработке общей стратегии на этом направлении.

«В любом случае уже назрели решения совместные России и Белоруссии, союзные решения для того, чтобы этот вопрос решить. К сожалению, если ничего не делать, дальше будет только хуже. Украина превращается в черную дыру, которая несет угрозы безопасности, по сути, для всего региона», – констатировал Дзермант.

Политолог Семен Багдасаров, в свою очередь, считает, что руководство РФ должно положить конец враждебной политике Украины путем ввода тяжелейших санкций. Более того, он видит необходимость в присоединении к Москве союзников России по ОДКБ. С учетом того, что большая часть товарооборота у Киева связана со странами постсоветского пространства, данный шаг приведет к обрушению национальной экономики Украины, а за ней и враждебного государства.

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