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Дюков: «Газпром нефть» не станет сокращать добычу в рамках обязательств перед ОПЕК+

Дюков: «Газпром нефть» не станет сокращать добычу в рамках обязательств перед ОПЕК+
Федеральное агентство новостей

«Газпром нефть» не собирается сокращать объем нефтедобычи в связи со сделкой ОПЕК+. Такое заявление сделал глава компании Александр Дюков в эфире «Россия-24».

Он уточнил, что предприятие занимается добычей в соответствии с квотой, не выше нее. От компании не потребуется сокращение объемов добычи, указал Дюков.

Страны ОПЕК+ в начале октября на первой за два года очной встрече в Вене приняли решение снизить добычу черного золота сразу на 2 млн баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни. По словам главы «Газпром нефти», физическое уменьшение нефтедобычи в рамках сделки составит 1 млн баррелей в день.

Россия прекратит поставки топлива странам, которые введут потолок цен на нефть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя», передает «ФедералПресс».

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