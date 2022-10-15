Дюков: «Газпром нефть» не станет сокращать добычу в рамках обязательств перед ОПЕК+

«Газпром нефть» не собирается сокращать объем нефтедобычи в связи со сделкой ОПЕК+. Такое заявление сделал глава компании Александр Дюков в эфире «Россия-24».
Он уточнил, что предприятие занимается добычей в соответствии с квотой, не выше нее. От компании не потребуется сокращение объемов добычи, указал Дюков.
Страны ОПЕК+ в начале октября на первой за два года очной встрече в Вене приняли решение снизить добычу черного золота сразу на 2 млн баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни. По словам главы «Газпром нефти», физическое уменьшение нефтедобычи в рамках сделки составит 1 млн баррелей в день.
Россия прекратит поставки топлива странам, которые введут потолок цен на нефть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя», передает «ФедералПресс».