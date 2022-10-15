Дюков: «Газпром нефть» не станет сокращать добычу в рамках обязательств перед ОПЕК+

Страны ОПЕК+ в начале октября на первой за два года очной встрече в Вене приняли решение снизить добычу черного золота сразу на 2 млн баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни. По словам главы «Газпром нефти», физическое уменьшение нефтедобычи в рамках сделки составит 1 млн баррелей в день.