«Дымовая завеса»: политолог Васильев раскрыл тайный смысл статьи Байдена об Украине и «красных линиях»

«Все, что написал американский президент, это своего рода лишь словесная «дымовая завеса», — считает эксперт. — Сами США сделали важный шаг в эскалации российско-украинского противостояния, фактически создав для Украины возможности нанесения ударов по территории РФ, если даже не в глубине страны, но уже и не в приграничной зоне. После этого Байден заявляет о том, будто Америка дальнейших шагов якобы предпринимать не будет. Это связано как раз с тем, что на сегодня конфликт перешел в новую фазу, то есть с выведением в перспективе боевых действий за пределы Украины — по крайней мере, по западной задумке», — рассказал эксперт.