«Дымовая завеса»: политолог Васильев раскрыл тайный смысл статьи Байдена об Украине и «красных линиях»

Президент США Джо Байден выступил со статьей для газеты The New York Times, где рассказал о целях Вашингтона и обозначил «красные линии».
Статья Байдена вышла в газете с заголовком «Что Америка будет и не будет делать на Украине». В ней говорится, что Вашингтон предоставит «украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы», а также продолжит сотрудничество с международными партнерами по введению антироссийских санкций, сообщает MK.RU.
Отмечается, что Украина получил ПТРК «Джавелин», ПЗРК «Стингер», вертолеты Ми-17, беспилотные летательные аппараты. По словам Байдена важную роль будет играть вступление в НАТО Финляндии и Швеции.
«Все, что написал американский президент, это своего рода лишь словесная «дымовая завеса», — считает эксперт. — Сами США сделали важный шаг в эскалации российско-украинского противостояния, фактически создав для Украины возможности нанесения ударов по территории РФ, если даже не в глубине страны, но уже и не в приграничной зоне. После этого Байден заявляет о том, будто Америка дальнейших шагов якобы предпринимать не будет. Это связано как раз с тем, что на сегодня конфликт перешел в новую фазу, то есть с выведением в перспективе боевых действий за пределы Украины — по крайней мере, по западной задумке», — рассказал эксперт.
По словам Васильева, никаких «красных линий» для Вашингтона нет, есть лишь заверения, будто дальнейших шагов не с американской стороны не последует. Главной проблемой для Байдена стал тот шаг что американскому обществу посылаются противоречивые сигналы.
«Поэтому сейчас он пытается действовать по-простому принципу, то есть показать, что якобы не хотел бы вмешательства США в конфликт, но потом заявить, что их все-таки «втянули», — заключил Васильев.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.