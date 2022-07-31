Дым от бушующих в ХМАО лесных пожаров дотянулся до Ямала

На территории ЯНАО возникло задымление из-за горящих лесов в Ханты-Мансийском автономном округе. Возгораний на территории Шурышкарского района не обнаружено, передает сайт «Красный Север».
В данный момент на территории ХМАО-Югры огнем объята дюжина природных зон площадью 1100 гектаров. К ликвидации огня привлечены значительные силы спасателей и специалистов.
До 1 августа на Ямале был введен особый противопожарный режим. Региональные власти ограничили пребывание в лесах и въезд в них на транспорте. Суммарно за период пожароопасного сезона в области зафиксировали 289 пожаров.