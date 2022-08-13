DWN: провал Хабека позволил Италии получить газ из Катара вместо Германии

Германия все еще не получает газ из стран Персидского залива. Вместо ФРГ Катар нарастит экспорт СПГ в Италию, имеющую три терминала для его приема, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек несколькими днями ранее признал, что «катарцы решили не делать хорошего предложения». Это ударило по ФРГ особенно сильно на фоне того, что Россия прокачивает по «Северному потоку» только 20% от обычных объемов газа.
Итальянская компания Eni объявила о прогрессе в деле замены около 20 млрд кубометров газа, который в Италию ежегодно поставляет Россия. В отличие от Германии, итальянская сторона работает с Катаром дольше и остается крупнейшим импортером катарского СПГ.