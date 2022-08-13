DWN: провал Хабека позволил Италии получить газ из Катара вместо Германии

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек несколькими днями ранее признал, что «катарцы решили не делать хорошего предложения». Это ударило по ФРГ особенно сильно на фоне того, что Россия прокачивает по «Северному потоку» только 20% от обычных объемов газа.