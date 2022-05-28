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DWN: Германии грозят серьезные проблемы с урожаем из-за антироссийских санкций

DWN: Германии грозят серьезные проблемы с урожаем из-за антироссийских санкций
Pxhere.com

Немецкие фермеры сообщили о серьезных трудностях, которые могут начаться из-за ограничений поставок минеральных удобрений из России и Белоруссии. В Германии могут резко вырасти цена на продукцию, а сам урожай может сократиться на 3 млн тонн, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Исчезновение с рынка азотных удобрений из России вызвало снижение урожайности зерновых. Отмечается, что в прошлом году из России в Евросоюз импортировали 4,6 миллиона тонн удобрений.

В материале сообщается, что для производства удобрений требуется большого количества энергии, которой не хватает в ЕС. По информации Немецкого крестьянского союза, в Германии собирали примерно по 40-47 миллионов тонн зерна.

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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