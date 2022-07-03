DW: Польша получила неожиданный удар со стороны ЕС

Отказ Евросоюза принять изменения в законодательстве Польши для снятия противоречий между сторонами стал неожиданным ударом для страны. Об этом сообщило издание Die Welt.
Недавно президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда. Однако ЕС оштрафовал страну за несоответствие законодательству организации. В итоге Варшаве придется снова пересмотреть постановления законопроекта.
Кроме того, представители ЕК дали понять, что условия для выплаты Польше средств из европейского восстановительного фонда не выполнены.
«Это тяжелый удар для национал-консерваторов в Варшаве, которого еще в июне никто не ожидал», — говорится в статье.
В результате Еврокомиссия «разделилась» по вопросу о Польше. Некоторые представители призывают к сделке с Варшавой для разблокирования денег. Другие же настаивают на последовательности в вопросе соблюдения страной европейского права.