DW: Польша получила неожиданный удар со стороны ЕС

При этом Польша стала одной из главных стран, которая помогает Украине в продолжающемся кризисе, передает телеканал «360».Государство, по данным РИАМО, приняло около четырех миллионов беженцев, что также стало для него большой нагрузкой. Поэтому многие члены ЕС выступают за «поблажки» для Варшавы.