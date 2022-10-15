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Двум браконьерам грозит штраф за убийство диких гусей в Пушкинском районе Петербурга

Двум браконьерам грозит штраф за убийство диких гусей в Пушкинском районе Петербурга
pxhere.com

Двух мужчин задержали за незаконную охоту на диких гусей в Пушкинском районе Петербурга. Об этом рассказали представители Комитета по природопользованию.

Браконьеров обнаружили охранники совхоза «Детскосельский». При себе у мужчин были ружья, а также обезглавленные туши двух диких гусей.

Прибывшие полицейские выяснили, что у задержанных имелось разрешение на охоту, однако документ был выдан в Ленинградской области. Сейчас специалисты устанавливают размер причиненного ущерба. Нарушителям грозит наказание в виде денежного штрафа.

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