Двум браконьерам грозит штраф за убийство диких гусей в Пушкинском районе Петербурга

Двух мужчин задержали за незаконную охоту на диких гусей в Пушкинском районе Петербурга. Об этом рассказали представители Комитета по природопользованию.
Браконьеров обнаружили охранники совхоза «Детскосельский». При себе у мужчин были ружья, а также обезглавленные туши двух диких гусей.
Прибывшие полицейские выяснили, что у задержанных имелось разрешение на охоту, однако документ был выдан в Ленинградской области. Сейчас специалисты устанавливают размер причиненного ущерба. Нарушителям грозит наказание в виде денежного штрафа.