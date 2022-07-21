Двухлетнюю девочку отправили в больницу после нападения обезьяны в Мытищах

Обезьяна напала на девочку в подмосковных Мытищах и нанесла ей тяжелые увечья. Об этом сообщили в отделении областной прокуратуры.
По имеющейся информации, инцидент произошел в населенном пункте Терпигорьево, который находится в городском округе Мытищи. После нападения обезьяны двухлетняя девочка серьезно пострадала и была госпитализирована.
«Пациенту проведена диагностика, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в подмосковном Минздраве.
Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое, пишет URA.RU. Правоохранительные органы работают на месте происшествия. По предварительным данным, обезьяна сбежала из частного зоопарка.