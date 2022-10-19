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Двух жителей Всеволожского района ЛО осудили за выращивание 103 кустов конопли

Двух жителей Всеволожского района ЛО осудили за выращивание 103 кустов конопли
pxhere.com

Ленинградский областной суд огласил приговор двум жителям Всеволожского района за хранение и выращивание марихуаны. Фигуранты избежали лишения свободы и получили шесть лет колонии условно.

Следователи установили, что с января по июнь 2020 года в поселке Синево мужчины создали благоприятные условия для выращивания конопли. Вскоре они закупили специальное оборудование и высадили 103 куста.

Силовики в ходе обыска изъяли у задержанных 414 граммов каннабиса. Неудавшимся растениеводам удалось доказать, что они не планировали сбывать наркотические вещества. В результате суд не стал лишать их свободы.

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