Двух жителей Всеволожского района ЛО осудили за выращивание 103 кустов конопли

Ленинградский областной суд огласил приговор двум жителям Всеволожского района за хранение и выращивание марихуаны. Фигуранты избежали лишения свободы и получили шесть лет колонии условно.
Следователи установили, что с января по июнь 2020 года в поселке Синево мужчины создали благоприятные условия для выращивания конопли. Вскоре они закупили специальное оборудование и высадили 103 куста.
Силовики в ходе обыска изъяли у задержанных 414 граммов каннабиса. Неудавшимся растениеводам удалось доказать, что они не планировали сбывать наркотические вещества. В результате суд не стал лишать их свободы.