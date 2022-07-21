Двух жителей Ростовской области приговорили к 27 годам тюрьмы за убийство

Артура А. и Нвера К. признали виновными по трем статьям УК. 30 августа в баре Багаевской между двумя приятелями и третьим мужчиной произошла ссора, которая переросла в драку, передает портал «Привет-Ростов.ру». Мужчина был сильно избит парой приятелей, которые на утро решили обезопасить себя от мести, нашли и застрелили его из ружья. Пуля попала в голову, врачи 10 дней боролись за его жизнь, но он скончался в больнице.