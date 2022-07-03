Двух туристов из Архангельской области обнаружили мертвыми в отеле Соснового Бора

Бездыханные тела двух постояльцев обнаружили в номере отеля на улице Парковой в Сосновом Бору. Выяснилось, что погибшие прибыли на отдых из Архангельской области.
По предварительной информации, эксперты-криминалисты в ходе первичного осмотра не зафиксировали признаков насильственной смерти. Накануне трагедии 25-летняя женщина и 35-летний мужчина пили алкогольные напитки в заведениях Соснового Бора. В номере правоохранители также нашли пустые бутылки из-под спиртного.
По факту происшествия Следственный комитет региона организовал процессуальную проверку. При наличии оснований будет принято решение о возбуждении уголовного дела.