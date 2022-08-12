Двух маленьких сестер госпитализировали после падения из окна в Шушарах

Оставшиеся без присмотра взрослых дети выпали из окна квартиры в Шушарах. Инцидент произошел в одном из жилых домов на Ленсоветском проспекте, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По имеющейся информации, две маленькие девочки находились дома вместе с 27-летним отцом, пока их 23-летняя мать была на работе. Мужчина вышел из квартиры на 15 минут, в этот момент сестры выпали из окна.
Пострадавших доставили в детскую городскую больницу. Отмечается, что малышки не получили серьезных травм. Сейчас органы опеки и правоохранители проверяют семью, а также выясняют все детали случившегося.
Накануне двухлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна квартиры на десятом этаже в подмосковном Щелково, передает РИАМО.