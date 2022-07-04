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Двух граждан КНР осудили в подмосковных Химках за контрабанду запчастей к Су-27

Двух граждан КНР осудили в подмосковных Химках за контрабанду запчастей к Су-27
wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Двое граждан КНР предстали перед Химкинским городским судом Московской области за контрабанду запчастей к сверхзвуковому истребителю Су-27. Мужчин приговорили к лишению свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает ТАСС.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда вооружения или военного оборудования»), но суд в приговоре переквалифицировал статью обвинения на часть 2, убрав из формулировки «в составе организованной группы». На скамье подсудимых оказались Чжао Синь и Ли Хунлян. Иностранцы получили пять лет и шесть месяцев и шесть лет соответственно. Свою вину злоумышленники не признали. 

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