Двух граждан КНР осудили в подмосковных Химках за контрабанду запчастей к Су-27

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда вооружения или военного оборудования»), но суд в приговоре переквалифицировал статью обвинения на часть 2, убрав из формулировки «в составе организованной группы». На скамье подсудимых оказались Чжао Синь и Ли Хунлян. Иностранцы получили пять лет и шесть месяцев и шесть лет соответственно. Свою вину злоумышленники не признали.