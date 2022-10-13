Двух девочек на электромобилях заметили в пробке в Краснодаре

Видео с девочками десяти лет на вид, ехавшими на детских электромобилях по дорогам общего пользования, набирает популярность в группах Краснодара в соцсетях. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Пользователи Сети возмутились тем, что дети проигнорировали вопрос личной безопасности. Жители города выразили мнение, что такие поездки по дороге в потоке автомобилей могут привести к печальным последствиям, ведь водители могли попросту не заметить гонщиц.
Однако эта ситуация также стала поводом для шуток. Некоторые подметили, что даже дети на игрушечных машинках стоят в краснодарских пробках.