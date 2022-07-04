Двоюродная сестра Фриске страдает от агрессивной формы рака четвертой стадии

Двоюродная сестра покойной певицы Жанны Фриске Татьяна сообщила об ухудшении своего состояния.
На данный момент онкобольная женщина проходит лечение в одной из турецких клиник. В своем микроблоге она рассказала, что здоровье с каждым днем становится все слабее, но сдаваться она не собирается.
«Когда тебе сказали, что у вас очень агрессивный вид рака четвертой степени, но по жизни ты борец и проходишь химию раз в неделю без перерыва до сентября», — написала сестра певицы.
Младшая сестра артистки, Наталья Фриске, всячески поддерживает свою родственницу. В соцсетях она посвятила сестре ободряющие строки, а также призвала подписчиков последовать ее примеру.