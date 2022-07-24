Двойной удар: аналитик Льоса раскрыл последствия антироссийских санкций для Европы

Европа столкнулась с двойным ударом из-за введенных против РФ ограничений, уверен аналитик западных СМИ Альваро Варгас Льоса.
Эксперт обратил внимание, что западные санкции не сработали. Обозреватель раскрыл последствия рестрикций для ЕС, его слова приводит издание «ПолитРоссия».
«Тем временем Европа, которая в прошлом году импортировала 40% своего природного газа из России, теперь сталкивается с двойным ударом в виде острой нехватки ресурсов из-за сокращения российского импорта и более высокой инфляции, отчасти вызванной ценами на энергоносители», — констатировал Льоса.
Грядущая зима может стать самой холодной для Евросоюза из-за прекращения морских поставок нефти из РФ. В регионе ожидается острый дефицит энергоресурсов, а блокировка транспортировки российского газа Москвой в ответ на санкции может усугубить ситуацию, резюмировал аналитик.