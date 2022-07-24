Двойной удар: аналитик Льоса раскрыл последствия антироссийских санкций для Европы

«Тем временем Европа, которая в прошлом году импортировала 40% своего природного газа из России, теперь сталкивается с двойным ударом в виде острой нехватки ресурсов из-за сокращения российского импорта и более высокой инфляции, отчасти вызванной ценами на энергоносители», — констатировал Льоса.