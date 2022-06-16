Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под музыку композиторов Северо-Запада России

Дворцовый мост разведут под произведения известных композиторов в ночь на 19 июня. Картину дополнит лазерная проекция.
Шоу начнется в 01:10, сообщает издание «Петербургский дневник». Во время разведения моста будет звучать музыка, которую создавали композиторы из разных уголков северо-запада России. Можно будет услышать отрывки из произведений Модеста Мусоргского, Рейнгольда Глиэра и других. Города, в которых они родились, входят в проект «Серебряное ожерелье России».
Устроитель праздника сообщил о том, что посвятил его проекту «Серебряное ожерелье России» по определенной причине. В этом году туристическому проекту исполняется 10 лет.
«В дни проведения Петербургского международного экономического форума наш город принимает много гостей из других государств и разных регионов России. Уверен, что им, как и петербуржцам, будет интересно познакомиться с музыкой и достопримечательностями Северо-Запада, находясь при этом в самом сердце Петербурга и глядя на Дворцовый мост», – рассказал генеральный директор «Петроцентра» Кирилл Смирнов.
Развод мостов под симфоническую музыку проводится с 2016 года. Мероприятие стало важной частью культурной жизни города.