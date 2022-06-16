Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под музыку композиторов Северо-Запада России

«В дни проведения Петербургского международного экономического форума наш город принимает много гостей из других государств и разных регионов России. Уверен, что им, как и петербуржцам, будет интересно познакомиться с музыкой и достопримечательностями Северо-Запада, находясь при этом в самом сердце Петербурга и глядя на Дворцовый мост», – рассказал генеральный директор «Петроцентра» Кирилл Смирнов.