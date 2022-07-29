Дворцовый мост в Петербурге разведут под музыку оркестра ВМФ СССР в ночь на 31 июля

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под музыку в рамках проекта «Поющие мосты». Как сообщает газета «Петербургский дневник», в ночь с 30 на 31 июля прозвучат композиции, посвященные Дню Военно-морского флота.
Отмечается, что во время развода Дворцового моста будут звучать «Легендарный Севастополь», вальс «Балтика», а также марши «Варяг» и «Кронштадт». Всего заявлено 10 композиций, часть из которых исполнена оркестром Военно-морского флота СССР.
Проект «Поющие мосты» проходит в Санкт-Петербурге с 2016 года. Инициатором его проведения стал городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ, а также издание «Петербургский дневник». Отмечается, что музыкальные композиции сопровождают разводку мостов Северной столицы каждые выходные в течение лета.