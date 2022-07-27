«Дворняжка никогда не станет королевой»: Поплавская неожиданно отреагировала на леопардовый наряд Долиной

Певица Лариса Долина поделилась с поклонниками кадрами из последней фотосессии. На снимках артистка предстала в образе, который сильно напоминал костюм Ольги Бузовой на фестивале VK Fest.
Для новой съемки Долина выбрала облегающий комбинезон леопардовой расцветки. На кадрах звезда напоминала певицу Ольгу Бузову, которая вышла в подобном наряде на концерт.
Актриса Яна Поплавская, которая ранее раскритиковала образ Бузовой на фестивале, наоборот, похвалила Долину за выбор столь смелого наряда.
«Ну наконец-то я вижу женщину, которая может достойно носить «леопард», достойно петь и блистать своим талантом! Действительно достойная и умная, уважаемая и талантливая. Другая натянет на себя «леопард», а он смотрится как дешевые лохмотья, рот откроет и стыдно слушать. А все потому, что нет породы. И гадкий утенок может оказаться лебедем, а дворняжка никогда не станет королевой», — написала на своей странице в соцсети Яна Поплавская.
.