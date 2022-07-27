«Дворняжка никогда не станет королевой»: Поплавская неожиданно отреагировала на леопардовый наряд Долиной

«Ну наконец-то я вижу женщину, которая может достойно носить «леопард», достойно петь и блистать своим талантом! Действительно достойная и умная, уважаемая и талантливая. Другая натянет на себя «леопард», а он смотрится как дешевые лохмотья, рот откроет и стыдно слушать. А все потому, что нет породы. И гадкий утенок может оказаться лебедем, а дворняжка никогда не станет королевой», — написала на своей странице в соцсети Яна Поплавская.