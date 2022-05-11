Двоих полицейских задержали в Кабардино-Балкарии за получение взятки и мошенничество

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В Кабардино-Балкарии правоохранители пресекли незаконную деятельность двух нечистых на руку полицейских. Стражей порядка задержали по подозрению в получении крупной взятки и мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской ФСБ.
По данным сообщения, полицейских задержали при получении 2 миллионов рублей от жительницы Нальчика. В обмен на деньги правоохранители пообещали женщине сфальсифицировать доказательства по уголовному делу, которое было возбуждено против ее родственников.
Теперь коррупционеры и сами попали под следствие. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). За это экс-полицейские рискуют получить до десяти лет лишения свободы.
Тем временем Тверской суд одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-министра экономразвития Улюкаева, сообщало РИАМО. Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в размере более двух миллионов долларов.