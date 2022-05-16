Двоих мужчин госпитализировали с отравлением угарным газом после пожара в Саратове

Инцидент произошел сегодня рано утром в частном доме на улице 32-й Стрелковой Дивизии. Прибывшие на вызов медики госпитализировали двоих мужчин, которым диагностировали отравление угарным газом. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Другой пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.