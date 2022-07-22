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Двое жителей Тувы погибли от удара током при подключении интернета

Двое жителей Тувы погибли от удара током при подключении интернета
negativespace.co

Подключение интернета обернулось гибелью для электромонтера и его помощника в Туве, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по республике.

ЧП произошло в селе Тээли. По данным ведомства, мужчины забросили кабель на высоковольтную линию электропередач, пытаясь наладить связь для выхода в Сеть, в результате чего получили удар электрическим током. Они скончались на месте происшествия.

По факту трагедии проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

гибель интернет связь
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