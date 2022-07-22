Двое жителей Тувы погибли от удара током при подключении интернета

Подключение интернета обернулось гибелью для электромонтера и его помощника в Туве, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по республике.
ЧП произошло в селе Тээли. По данным ведомства, мужчины забросили кабель на высоковольтную линию электропередач, пытаясь наладить связь для выхода в Сеть, в результате чего получили удар электрическим током. Они скончались на месте происшествия.
По факту трагедии проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.