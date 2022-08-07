Двое взрослых и ребенок пострадали при столкновении легковушек в Саратове

ВАЗ-2114 врезался в Lada Granta и вылетел на трамвайные пути в Саратове. При столкновении легковушек пострадали водитель «четырнадцатой», его пассажирка и двухлетняя девочка. Об этом рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.
Авария произошла сегодня днем на мосту через железнодорожные пути на улице Степана Разина. После столкновения ВАЗ опрокинулся на крышу. Из-за ДТП было временно приостановлено движение трамваев по двум маршрутам.
По данному факту была организована проверка, направленная на установление причин аварии. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
Ранее в Липецке столкнулись два автобуса. В результате пострадали 15 человек, одним из которых является ребенок, сообщал «Царьград».