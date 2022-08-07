Двое взрослых и ребенок пострадали при столкновении легковушек в Саратове

ВАЗ-2114 врезался в Lada Granta и вылетел на трамвайные пути в Саратове. При столкновении легковушек пострадали водитель «четырнадцатой», его пассажирка и двухлетняя девочка. Об этом рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.