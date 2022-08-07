Двое туристов пострадали при падении машины с обрыва в море на западе Крыма

Автомобиль с туристами рухнул в море с 20-метрового обрыва в Крыму. Инцидент произошел на мысе Тарханкут в селе Оленевка, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
По сведениям спасателей, водитель машины не справился с управлением, в итоге машина упала с высоты. К счастью, транспорт приземлился в воду, а не на камни.
В результате шофер отделался легкими ушибами, его 40-летняя пассажирка получила перелом руки и повреждение лица. Предварительно, женщине также диагностировали перелом челюсти и открытую травму головы.