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Двое туристов пострадали при падении машины с обрыва в море на западе Крыма

Двое туристов пострадали при падении машины с обрыва в море на западе Крыма
pxhere.com

Автомобиль с туристами рухнул в море с 20-метрового обрыва в Крыму. Инцидент произошел на мысе Тарханкут в селе Оленевка, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

По сведениям спасателей, водитель машины не справился с управлением, в итоге машина упала с высоты. К счастью, транспорт приземлился в воду, а не на камни.

В результате шофер отделался легкими ушибами, его 40-летняя пассажирка получила перелом руки и повреждение лица. Предварительно, женщине также диагностировали перелом челюсти и открытую травму головы.

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