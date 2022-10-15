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Двое террористов на полигоне ЗВО под Белгородом ликвидированы ответным огнем

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Федеральное агентство новостей

Граждане одной из стран СНГ, устроившие теракт на полигоне Западного военного округа (ЗВО) в Белгородской области, ликвидированы ответным огнем. Информацию об этом сообщило Минобороны России.

Теракт на полигоне под Белгородом произошел вечером 15 октября. Во время занятий с добровольцами двое злоумышленников открыли огонь по личному составу подразделения.

В результате происшествия ранения получили 26 человек, 11 из которых скончались. Все пострадавшие переданы медикам, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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