Двое террористов на полигоне ЗВО под Белгородом ликвидированы ответным огнем

В результате происшествия ранения получили 26 человек, 11 из которых скончались. Все пострадавшие переданы медикам, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Теракт на полигоне под Белгородом произошел вечером 15 октября. Во время занятий с добровольцами двое злоумышленников открыли огонь по личному составу подразделения.

Граждане одной из стран СНГ, устроившие теракт на полигоне Западного военного округа (ЗВО) в Белгородской области, ликвидированы ответным огнем. Информацию об этом сообщило Минобороны России.