Двое террористов на полигоне ЗВО под Белгородом ликвидированы ответным огнем

Граждане одной из стран СНГ, устроившие теракт на полигоне Западного военного округа (ЗВО) в Белгородской области, ликвидированы ответным огнем. Информацию об этом сообщило Минобороны России.
Теракт на полигоне под Белгородом произошел вечером 15 октября. Во время занятий с добровольцами двое злоумышленников открыли огонь по личному составу подразделения.
В результате происшествия ранения получили 26 человек, 11 из которых скончались. Все пострадавшие переданы медикам, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.