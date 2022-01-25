Двое рабочих погибли при обрушении горной породы на шахте под Магаданом

Двое рабочих погибли при обрушении горной породы на шахте под Магаданом Новости
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Обрушение горной породы произошло в одной из штолен шахты в Магаданской области. Смертельные травмы в результате происшествия получили мужчины 39 и 26 лет.

Речь идет о шахте бывшего рудника «Светлый», расположенной в 18 километрах от Сусумана. На месте обрушения уже работают сотрудники спасательных служб, они извлекли из-под завалов два тела. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет установлена точная причина смерти мужчин.

«В одной из штолен шахты бывшего рудника "Светлый", расположенной в 18 километрах от Сусумана, в результате обрушения горной породы погибли двое мужчин К данному моменту тела погибших извлечены из-под завалов, для установления причины смерти назначена и проводится судебная медицинская экспертиза», — уточнили в региональном управлении СК России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Согласно одной из версий, погибшие могли заниматься нелегальной добычей золота.

 
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