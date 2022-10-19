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Двое рабочих погибли при обрушении бетонных плит на стройплощадке в Барнауле

Двое рабочих погибли при обрушении бетонных плит на стройплощадке в Барнауле
Федеральное агентство новостей

Обрушение бетонных плит привело к гибели двух рабочих на строительной площадке в Октябрьском районе Барнаула. Трагедия произошла на проспекте Калинина во время проведения монтажных мероприятий на крыше, сообщили представители прокуратуры Алтайского края.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Сейчас на месте происшествия работают эксперты, все обстоятельства гибели мужчин устанавливаются.

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