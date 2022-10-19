Двое рабочих погибли при обрушении бетонных плит на стройплощадке в Барнауле

Обрушение бетонных плит привело к гибели двух рабочих на строительной площадке в Октябрьском районе Барнаула. Трагедия произошла на проспекте Калинина во время проведения монтажных мероприятий на крыше, сообщили представители прокуратуры Алтайского края.