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Двое детей пострадали в ДТП с иномарками в Саратовской области

Двое детей пострадали в ДТП с иномарками в Саратовской области
pxhere.com

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок случилось в Энгельсском районе Саратовской области, сообщает региональная служба спасения.

«В аварии пострадали две женщины и двое детей. Их доставили в больницы», — пояснили в ведомстве.

Авария произошла вблизи поселка Прибрежный. По предварительным данным, водитель Daewoo допустил столкновение с Hyundai. На месте ДТП работали экстренные службы и госавтоинспекторы.

Спасатели вытащили пострадавших из автомобилей при помощи гидравлического инструмента. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

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