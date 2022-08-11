Двое детей пострадали в ДТП с иномарками в Саратовской области

Спасатели вытащили пострадавших из автомобилей при помощи гидравлического инструмента. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

Авария произошла вблизи поселка Прибрежный. По предварительным данным, водитель Daewoo допустил столкновение с Hyundai. На месте ДТП работали экстренные службы и госавтоинспекторы.

«В аварии пострадали две женщины и двое детей. Их доставили в больницы», — пояснили в ведомстве.

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок случилось в Энгельсском районе Саратовской области, сообщает региональная служба спасения.