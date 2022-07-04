Двое детей отравились неизвестным веществом по вине мстительного соседа в Петербурге

Петербургские медики доставили в больницу двух детей, которые отравились по вине мстительного соседа. Мужчина брызнул неизвестным токсичным веществом в замочную скважину их квартиры. Об этом сообщает 78.ru.
По информации издания, жильца дома на улице Турку не устраивал шум и топот детских ног. Из-за этого он угрожал владельцам жилплощади, а также наносил ущерб их имуществу, заливая клей в замок.
Однако в этот раз злоумышленник решил действовать радикально, что привело к госпитализации несовершеннолетних. Мать потерпевших обратилась в полицию.