Двое детей и женщина погибли при съезде легковушки в водоем под Саратовом

По сведениям ведомства, в 17:00 по местному времени (16:00 по Москве) водитель машины Lada Granta допустил съезд с полевой дороги в канал с водой. Женщина и двое детей от тяжелых повреждений погибли до приезда врачей. Мужчину и еще одного ребенка доставили в больницу.