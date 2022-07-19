Двое детей и взрослый пострадали при пожаре в Златоусте

Крупный пожар произошел в многоэтажном доме в Златоусте. В больницу были доставлены три человека, сообщило ГУ МЧС по Челябинской области.
Сигнал о пожаре поступил рано утром. Спасатели оперативно эвакуировали 28 жильцов. Очаг возгорания находился на четвертом этаже. Вокруг было сильное задымление. С огнем боролись 25 сотрудников МЧС, было задействовано восемь единиц спецтехники.
Продуктами горения отравились двое детей и взрослый.
Недавно пожар произошел в центре Москвы. В огне оказалась квартира сестры азербайджанского президента, сообщил канал «Царьград».