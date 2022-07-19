Двое детей и взрослый пострадали при пожаре в Златоусте

Сигнал о пожаре поступил рано утром. Спасатели оперативно эвакуировали 28 жильцов. Очаг возгорания находился на четвертом этаже. Вокруг было сильное задымление. С огнем боролись 25 сотрудников МЧС, было задействовано восемь единиц спецтехники.