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Двое детей и взрослый пострадали при пожаре в Златоусте

Двое детей и взрослый пострадали при пожаре в Златоусте
pxhere.com

Крупный пожар произошел в многоэтажном доме в Златоусте. В больницу были доставлены три человека, сообщило ГУ МЧС по Челябинской области.

Сигнал о пожаре поступил рано утром. Спасатели оперативно эвакуировали 28 жильцов. Очаг возгорания находился на четвертом этаже. Вокруг было сильное задымление. С огнем боролись 25 сотрудников МЧС, было задействовано восемь единиц спецтехники.

Продуктами горения отравились двое детей и взрослый.

Недавно пожар произошел в центре Москвы. В огне оказалась квартира сестры азербайджанского президента, сообщил канал «Царьград».

 

 

 

 

 

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