Двое детей и трое взрослых попали в больницу после лобового ДТП на Сахалине

Сотрудники полиции начали проверку по факту аварии на трассе Холмск — Южно-Сахалинск. В результате ДТП пострадали пять человек.
Предполагаемым виновником аварии стал водитель Маzda Axela. Он решил совершить обгон, но не убедился в безопасности маневра. Иномарка вылетела на встречную полосу и протаранила внедорожник Тоyota Land Cruiser 200.
Среди пострадавших: двое детей и трое взрослых. Людей доставили в Холмскую районную больницу, сообщили в сахалинском ГУ МЧС.
Аналогичная авария недавно произошла в Москве. Водитель Datsun на Большом Каменном мосту вылетел на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser. Смертельные травмы получили два человека, сообщило РИАМО.