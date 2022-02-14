Двое детей и пять взрослых погибли при взрыве в магазине на юге Франции

Двое детей и пять взрослых погибли при взрыве в магазине на юге Франции Новости
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Взрыв прогремел в бакалее, расположенной в жилом доме на юге Франции. На данный момент известно о семи погибших, еще четыре человека числятся пропавшими без вести, передают местные СМИ со ссылкой на прокуратуру.

После взрыва начался пожар, который распространился по меньшей мере на 11 квартир. Спасатели эвакуировали 25 жильцов, тушение огня продолжается.

Травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Одному из них пришлось выпрыгнуть со второго этажа, убегая от пламени. Остальные пострадавшие отравились угарным газом. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Незадолго до этого пожарные спасли десять человек из горящего здания в центре Москвы. В результате ЧП никто не пострадал, сообщало РИАМО.

 
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