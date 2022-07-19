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Двое членов банды Басаева и Хаттаба ответят в суде за нападение на военных в Дагестане

Двое членов банды Басаева и Хаттаба ответят в суде за нападение на военных в Дагестане
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Генеральная прокуратура утвердила обвинение двум членам Банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые принимали участие в вооруженном нападении на военных в Ботлихском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в августе 1999 года фигуранты в составе вооруженной группировки напали на солдат Вооруженных сил России. В результате погибли 33 военнослужащих, еще 34 пострадали.

Двум боевикам предъявили обвинение в совершении преступлений по трем статям УК РФ. В ближайшее время они предстанут перед судом. Стражи порядка продолжают расследование дела в отношении остальных членов банды.

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