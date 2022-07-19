Двое членов банды Басаева и Хаттаба ответят в суде за нападение на военных в Дагестане

Генеральная прокуратура утвердила обвинение двум членам Банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые принимали участие в вооруженном нападении на военных в Ботлихском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, в августе 1999 года фигуранты в составе вооруженной группировки напали на солдат Вооруженных сил России. В результате погибли 33 военнослужащих, еще 34 пострадали.
Двум боевикам предъявили обвинение в совершении преступлений по трем статям УК РФ. В ближайшее время они предстанут перед судом. Стражи порядка продолжают расследование дела в отношении остальных членов банды.