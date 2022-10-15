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Двое безработных на Lexus похитили бизнесмена ради денег и недвижимости в Петербурге

Двое безработных на Lexus похитили бизнесмена ради денег и недвижимости в Петербурге
Global Look Press | Oliver Ring/imageBROKER

В Петербурге 33-летний коммерсант стал жертвой похищения. Злоумышленники были задержаны через несколько дней, сообщило издание 78.ru.

На бизнесмена напали в районе улицы Кирочная. Пострадавшего увезли на машине марки Lexus. Его привезли в квартиру и удерживали в течение двух дней. Похитители требовали заплатить и переоформить на них недвижимость.

Информация о преступлении поступила на номер 112. В той же квартире правоохранители задержали двух безработных мужчин 31 и 48 лет. У них изъяли пистолет с обоймой патронов.

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