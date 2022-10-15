Двое безработных на Lexus похитили бизнесмена ради денег и недвижимости в Петербурге

В Петербурге 33-летний коммерсант стал жертвой похищения. Злоумышленники были задержаны через несколько дней, сообщило издание 78.ru.
На бизнесмена напали в районе улицы Кирочная. Пострадавшего увезли на машине марки Lexus. Его привезли в квартиру и удерживали в течение двух дней. Похитители требовали заплатить и переоформить на них недвижимость.
Информация о преступлении поступила на номер 112. В той же квартире правоохранители задержали двух безработных мужчин 31 и 48 лет. У них изъяли пистолет с обоймой патронов.