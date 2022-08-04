Новости0

Двое 15-летних подростков утонули в Горбушинском водохранилище на севере Приморья

Двое 15-летних подростков утонули в Горбушинском водохранилище на севере Приморья
Федеральное агентство новостей

Тела двух подростков извлекли из Горбушинского водохранилища в городе Дальнегорск. По данному факту следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России.

По информации ведомства, 15-летнии мальчики ушли гулять в неизвестном направлении и вскоре перестали выходить на связь с близкими. Родители сначала пытались самостоятельно найти ребят, однако вскоре обратились за помощью к специалистам.

В результате поисковых мероприятий личные вещи и мобильные телефоны пропавших были обнаружены возле места, где запрещено купаться. Позже тела несовершеннолетних подняли со дна водоема.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. Назначен комплекс экспертиз и следственных мероприятий.

водохранилище гибель подростки приморский край следственный комитет уголовное дело
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.