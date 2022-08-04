Двое 15-летних подростков утонули в Горбушинском водохранилище на севере Приморья

Тела двух подростков извлекли из Горбушинского водохранилища в городе Дальнегорск. По данному факту следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России.
По информации ведомства, 15-летнии мальчики ушли гулять в неизвестном направлении и вскоре перестали выходить на связь с близкими. Родители сначала пытались самостоятельно найти ребят, однако вскоре обратились за помощью к специалистам.
В результате поисковых мероприятий личные вещи и мобильные телефоны пропавших были обнаружены возле места, где запрещено купаться. Позже тела несовершеннолетних подняли со дна водоема.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. Назначен комплекс экспертиз и следственных мероприятий.