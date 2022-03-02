Движение у метро «Московская» ограничили из-за прорыва трубы с холодной водой

Движение у метро «Московская» ограничили из-за прорыва трубы с холодной водой Новости
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Холодная вода забила из люка в районе станции метро «Московская» в Санкт-Петербурге, в результате чего движение по одной полосе ограничили.

По предварительным данным, вышел из строя пожарный гидрант. Причины ЧП устанавливаются. В данный момент сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводят работы по локализации протечки.

Коммунальные аварии стали частым явлением в Северной столице в последнее время. Петербуржцы массово жалуются на прорывы труб, отключение от теплосети в социальных сетях, а также непосредственно в администрацию города. Однако губернатор Александр Беглов и его команда не реагируют на обращения жителей.

 
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