Движение транспорта в центре Петербурге ограничат из-за подготовки ко Дню Победы

Проезд машин вдоль домов №4, 6-8 по Дворцовой площади будет запрещен с 14:00 до 18:30 28 апреля. Движение также будет ограничено по набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста и по Миллионной улице. Нельзя будет проехать по набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта. Будет запрещено передвигаться по Дворцовому проезду, Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту от Садовой улицы в сторону Невы до Дворцового проезда. Такие же ограничения будут действовать 5 мая, а 7 числа запрет на движение продлится с 07:00 до 12:00.