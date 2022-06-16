Движение по трассе «Байкал» перекрыли из-за схода оползня в Иркутской области

Грязевые массы сошли на федеральную трассу Р-258 «Байкал» в Иркутской области. В результате движение по дороге временно перекрыто, передает пресс-служба главного управления регионального МЧС.
По данным сообщения, оползень сошел на 156-м километре трассы в Слюдянском районе. Сейчас движение перекрыто в обоих направлениях, и перемещение осуществляется в реверсивном режиме через обочину.
К месту ЧП уже выехали сотрудники полиции и специалисты дорожной службы Иркутской области.
Еще один сход оползня произошел ранее в Мурманской области. Из-за этого был перекрыт доступ к старинному туристическому селу Териберка на берегу Баренцева моря, сообщал телеканал «360».