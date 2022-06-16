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Движение по трассе «Байкал» перекрыли из-за схода оползня в Иркутской области

Движение по трассе «Байкал» перекрыли из-за схода оползня в Иркутской области
pxhere.com

Грязевые массы сошли на федеральную трассу Р-258 «Байкал» в Иркутской области. В результате движение по дороге временно перекрыто, передает пресс-служба главного управления регионального МЧС.

По данным сообщения, оползень сошел на 156-м километре трассы в Слюдянском районе. Сейчас движение перекрыто в обоих направлениях, и перемещение осуществляется в реверсивном режиме через обочину.

К месту ЧП уже выехали сотрудники полиции и специалисты дорожной службы Иркутской области.

Еще один сход оползня произошел ранее в Мурманской области. Из-за этого был перекрыт доступ к старинному туристическому селу Териберка на берегу Баренцева моря, сообщал телеканал «360».

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RusNewsToday24
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