Движение по тоннелю дамбы в Петербурге будет ограничено с 24 января

Движение по тоннелю дамбы в Петербурге будет ограничено с 24 января Новости
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Автомобилисты Санкт-Петербурга не смогут воспользоваться проезжим тоннелем под городской дамбой. Движение будет ограничено с 24 января по внешнему кольцу Финской стороны и внутреннему — с Невской.

Пресс-служба «Дирекции комплекса защитных сооружений» 23 января сообщила, что автомобилистам, чей путь пролегает через петербургскую дамбу, следует быть аккуратнее. В ближайшие дни будет изменен пропускной режим тоннеля из-за проведения технических работ.

«Для проведения плановых технологических работ по обслуживанию оборудования в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений вводятся временные ограничения движения автомобильного транспорта по полосам», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ведомство предупредило, что в понедельник и вторник будет перекрыт транспортный отсек Финской стороны (внешнее кольцо). С 26 по 27 января будет закрыт отсек Невской стороны (внутреннее кольцо).

 
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