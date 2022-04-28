Движение нейронов помогло ученым Калифорнийского университета изучить этапы развития мозга

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Перемещение клеток головного мозга и их мутации помогут в исследовании формирования главного человеческого органа. Об этом сообщили ученые Калифорнийского университета.
«Разрабатывая методы считывания этих мутаций в мозге, мы можем раскрыть ключевые идеи о том, как формируется человеческий мозг по сравнению с другими видами», — цитирует доктора медицинских наук, профессора неврологии Рэди в Медицинской школе Калифорнийского университета в Сан-Диего, старшего автора исследования Джозефа Глисона Planet Today.
Ученые исследовали мутации клеток, изучив образцы мозга умерших по естественным причинам людей. Сравнение этих мутаций в различных типах клеток показало, что все они возникли в разных частях мозга, а после смешались в его коре. При этом мутации в правом и левом полушариях не совпадают — это значит, что они разделяются на более раннем этапе, чем предполагали раньше.