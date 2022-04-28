Движение нейронов помогло ученым Калифорнийского университета изучить этапы развития мозга

Ученые исследовали мутации клеток, изучив образцы мозга умерших по естественным причинам людей. Сравнение этих мутаций в различных типах клеток показало, что все они возникли в разных частях мозга, а после смешались в его коре. При этом мутации в правом и левом полушариях не совпадают — это значит, что они разделяются на более раннем этапе, чем предполагали раньше.