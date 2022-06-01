Движение КИБЕР ФРОНТ Z проведет дискуссионные встречи о событиях в мире и России

Движение КИБЕР ФРОНТ Z проведет еще три дискуссионные встречи на этой неделе. Гости поговорят о последних события в мире и России.
3 июня, в пятницу, состоится встреча «Украина-Россия: война смыслов и медиатехнологий». Спикером станет медиатехнолог Андрей Янкин, который расскажет о методах работы инфодиверсантов и о способах борьбы с ними.
4 июня, в субботу, темой мероприятия станет «Добровольцы в зоне СВО». Гости поговорят о тысячах россиян, которые отправились защищать Донбасс. Также создатель «АнтиМедиаТеррор» Виктор Коровкин презентует новый проект под названием «Мать добровольца».
5 июня, в воскресенье, участники встречи обсудят «Экономический кризис в Европе». На мероприятии будут говорить о топливном дефиците, рекордной инфляции и росте цен, а также свяжутся с русскими, живущими в Европе, сообщается на странице КИБЕР ФРОНТА Z в «ВКонтакте».
Встречи будут проходить с 18:00 до 22:00 по адресу Университетская набережная, 25.