Движение КИБЕР ФРОНТ Z проведет дискуссионные встречи о событиях в мире и России

5 июня, в воскресенье, участники встречи обсудят «Экономический кризис в Европе». На мероприятии будут говорить о топливном дефиците, рекордной инфляции и росте цен, а также свяжутся с русскими, живущими в Европе, сообщается на странице КИБЕР ФРОНТА Z в «ВКонтакте».