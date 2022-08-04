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двигатель расположен под капотом, батареи — спереди и сзади

двигатель расположен под капотом, батареи — спереди и сзади

Как уже сообщалось, компания АвтоВАЗ представила принципиально новую электрическую версию популярного фургона Lada Largus, который получил название Lada e-Largus. Производство автомобиля будет налажено на заводе «Лада-Ижевск».


Теперь же у нас есть реальные фотографии прототипа Lada e-Largus, а также другие изображения, которые были продемонстрированы журналистам. Мы видим, что блоки аккумуляторных батарей будут установлены спереди и сзади. Электродвигатель также будет расположен под капотом, как у обычных машин с двигателем внутреннего сгорания. Зарядный порт будет располагаться сзади справа.

Это первый электромобиль Lada: двигатель расположен под капотом, батареи — спереди и сзади

Напомним, обычные универсалы и фургоны Lada Largus выпускаются на производственной площадке АвтоВАЗа в Тольятти, однако из-за нехватки комплектующих, вызванной разрывом логистических цепочек, в марте их производство было приостановлено. В настоящее время на предприятии ведется подготовка к выпуску ограниченной партии Lada Largus, объем которой составит не менее 1800 штук. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. Lada Largus станет третьей моделью, выпуск которой будет налажен на АвтоВАЗа после выхода из акционеров компании французской Renault.

Это первый электромобиль Lada: двигатель расположен под капотом, батареи — спереди и сзади
Это первый электромобиль Lada: двигатель расположен под капотом, батареи — спереди и сзади

Подробности о проекте будут обнародованы дополнительно.

lada авто АвтоВАЗ
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RusNewsToday24
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