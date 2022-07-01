Две женщины рассказали о харассменте и насилии со стороны Эзры Миллера

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Эзра Миллер

Неприятности с законом у Эзры Миллера не заканчиваются, актер снова в центре скандальных историй. Обвинения против него выдвинула девушка из Германии, а еще одна пострадавшая, из Исландии, впервые высказалась о нападении, которое ранее попало на видео.

Жительница Берлина Надя в беседе с Variety рассказала, что на протяжении последних двух лет у них с Эзрой, который определяет себя как небинарную персону, продолжалось дружеское общение, в основном по переписке. В 2020 году между ними была сексуальная близость по обоюдному согласию, с тех пор они не виделись — до февраля 2022 года, когда Миллер пришел к ней в гости по ее приглашению. Девушка говорит, что поначалу все было хорошо, но настроение гостя резко переменилось, когда она попросила его не курить в квартире:

Это вывело его из себя. Я раз 20 просила его уйти, он стал меня оскорблять, называть нацисткой и трансфобным куском дерьма. Это было огромным стрессом для меня. Он ходил по квартире, все трогал, рассматривал, повсюду сорил табаком. Это было отвратительно.

Примерно через полчаса Наде удалось убедить актера уйти, а потом она вызвала полицию. Как говорит девушка, в тот вечер она не ощущала угрозы сексуального насилия со стороны Миллера, однако чувствовала, что он может причинить ей физический вред.

Пять человек, общавшихся с Надей после происшествия, включая ее друзей и социального работника, подтвердили ее слова. Она подала заявление в берлинскую прокуратуру, его приняли, но дело закрыли, так как Эзра уже покинул страну.

Надя решила публично высказаться после того, как узнала об аресте Миллера на Гавайях: там актера задержали в конце марта за хулиганство. Через месяц его снова арестовали, когда он бросил в женщину стул.

Пообщалась с прессой еще одна девушка, пострадавшая от действий актера. Видео этого инцидента возле одного из баров Рейкьявика уже довольно давно распространяется в интернете. Видно, что девушка направляется к актеру с улыбкой, однако он хватает ее за горло и валит на землю. Героиня видео не стала называть своего имени, но поделилась подробностями этой истории. По ее словам, у них с Эзрой действительно сначала состоялся шуточный диалог, в котором она “предложила подраться”:

Я думала, это все прикол, но это было не так: внезапно он уже на мне, душит меня и кричит мне в лицо, хочу ли я драки. Мой друг перестал снимать и кинулся на помощь, еще два друга оттащили его от меня, а он все кричал: “Ты этого хотела?”.

Как рассказала пострадавшая, Миллер также много раз плюнул в лицо ее приятелю. По поводу всего случившегося она написала заявление в полицию, но дело не возбудили. Бармен заведения, возле которого все произошло, рассказал, что это была не первая драка с участием Эзры, находившегося в то время в Исландии на съемках.

Представители Миллера не стали комментировать ситуацию. Источник из его окружения рассказал журналистам, что актер в какой-то момент выскажется по поводу обвинений, но он “принял решение в ближайшие месяцы концентрироваться на своем здоровье и исцелении”.

Около месяца назад на Эзру Миллера также подали в суд за развращение несовершеннолетней. Еще чуть позже он опять стал героем скандала — актера обвинили в похищении женщины и ее троих маленьких детей, которых он поселил на своем ранчо, где в свободном доступе находятся огнестрельное оружие и наркотические вещества. Сама женщина, правда, настаивала на том, что Миллер помог им скрываться от домашнего насилия.

Скандалы, полагают инсайдеры, скажутся на продолжении карьеры Эзры, звезды франшизы “Фантастические твари”: по слухам, студия Warner Bros. планирует завершить сотрудничество с ним. Говорили, что Миллера могут лишить главной роли в ленте “Флэш”, которая выйдет следующим летом. Однако, по информации Variety, это маловероятно, так как проект очень дорогостоящий (его бюджет — около 200 миллионов долларов) и переснимать уже отснятые сцены студия вряд ли себе позволит.