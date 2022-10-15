Две женщины попали в больницу после наезда Toyota в башкирском селе Иглино

По данным ведомства, авария случилась вечером 14 октября на улице Ленина в селе Иглино. Пожилой местный житель на Toyota Corolla сбил двух женщин, одна из которых, по его словам, лежала на проезжей части, а вторая пыталась ее поднять. Информации о текущем состоянии пострадавших пока не поступало.