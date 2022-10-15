Две женщины попали в больницу после наезда Toyota в башкирском селе Иглино

Авария с двумя пострадавшими произошла в Иглинском районе Башкирии. Теперь в обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители, сообщает пресс-служба респуликанской ГИБДД.
По данным ведомства, авария случилась вечером 14 октября на улице Ленина в селе Иглино. Пожилой местный житель на Toyota Corolla сбил двух женщин, одна из которых, по его словам, лежала на проезжей части, а вторая пыталась ее поднять. Информации о текущем состоянии пострадавших пока не поступало.
По данному факту организована проверка, направленная на установление точных причин и обстоятельств ДТП. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
Тем временем под Красноярском произошло столкновение сразу десяти автомобилей. Пострадал один человек, сообщал телеканал «360».