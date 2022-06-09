Две стороны юмора: мир комиков России разделился на патриотов и предателей — правда в лицах

После начала спецоперации по защите республик Донбасса часть российских юмористов покинула страну, и сегодня из-за границы грубо высказываются о действиях РФ. Большая же часть стендаперов, наоборот, выступила за защиту населения ЛДНР и стала делать все, чтобы помочь своей родной стране. «Народные Новости» узнали, кто из комиков в непростое время поддержал родину, а кто стыдливо покинул ее.