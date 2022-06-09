Две стороны юмора: мир комиков России разделился на патриотов и предателей — правда в лицах

После начала спецоперации по защите республик Донбасса часть российских юмористов покинула страну, и сегодня из-за границы грубо высказываются о действиях РФ. Большая же часть стендаперов, наоборот, выступила за защиту населения ЛДНР и стала делать все, чтобы помочь своей родной стране. «Народные Новости» узнали, кто из комиков в непростое время поддержал родину, а кто стыдливо покинул ее.
Юмористы, которые покинули Россию
Максим Галкин
Известный российский юморист Максим Галкин покинул Россию у улетел в Израиль с семьей после начала спецоперации на Украине. Артист начал высказываться против действий РФ сразу по приезду в другое государство. Так, Галкин выкладывает в социальные сети видео, в которых размышляет о действиях Москвы и критикует спецоперацию.
Галкин решил не замечать тех преступлений, которые долгие годы совершали украинские националисты на территории Донбасса последние восемь лет. Также артист стал позволять себе грубо высказываться в адрес известных российских журналистов, которые пользуются уважением в стране.
На одном из концертов Галкин в ироничной форме спародировал Владимира Соловьева и Ольгу Скабееву, за что подвергся волне критики на родине. Билеты на его концерты в Израиле начали сдавать многие зрители. При этом Галкин сообщил, что возможно вообще не вернется на родину.
Данила Поперечный
Известный русский блогер и стендап-комик Данила Поперечный, несколько месяцев назад показательно покинул Россию и записал видеоролик, в котором раскритиковал спецоперацию. Но после этого юморист вернулся в страну.
После публикации ролика Поперечный получил множество негативных комментариев от россиян. Многие люди осудили позицию блогера и отметили, что больше не посетят его концерты.
Татьяна Лазарева
Юмористка Татьяна Лазарева после начала спецоперации переехала в Испанию. Артистка начала давать оценку происходящим в России и на Украине событиям и стала резко высказываться в адрес родной страны. Общественность негативно отнеслась к ее поведению.
Лазарева призналась, что не планирует возвращаться в Россию. С каждым днем заявления Татьяны Лазаревой становятся все более резкими. Иногда, кажется комментаторам в Сети, артистка уже перестает владеть своими эмоциями.
Многие поклонники артистки отвернулись от нее после подобных слов. По мнению поклонников, Лазаревой стоит быть более сдержанной и не позволять себе грубостей. Ведь юмористка стала популярной именно в России, где и зарабатывала деньги последние годы.
Юмористы, поддержавшие спецоперацию
Евгений Петросян
В отличие от коллег по цеху многие российские юмористы открыто поддержали действия России и отметили, что народ Донбасса давно нуждался в защите. Так, юморист Евгений Петросян прямо заявил о своей позиции по освободительной спецоперации России на Украине.
По словам юмориста, как только началась спецоперация, он незамедлительно позвонил руководству телевидения и заявил, что готов выступать и поддерживать дух российских военных.
Недавно артист выступил в госпитале перед российскими военнослужащими, которые участвовали в специальной операции на территории Донбасса. В ходе выступления юморист пообщался с солдатами и поблагодарил за их стойкость и проделанный труд.
Юрий Гальцев
Накануне Дня Победы заслуженный артист России, художественный руководитель Театра Эстрады им. А. Райкина Юрий Гальцев вместе с Александром Розенбаумом, Андреем Зибровым и Александром Алексиным выступил перед ранеными бойцами в Военно-медицинской академии.
Юморист пообщался с военными и от души поблагодарил их. По словам Гальцева, он старается организовать как можно больше концертов, чтобы все средства передать беженцам. Артист сообщил, что является настоящим патриотом, который от всей души любит Россию.
Артист старается находить время в плотном графике, чтобы пообщаться с военными и помочь им. Гальцев уверен, что Россия все делает правильно и народу Донбасса нужна ее помощь. Сам юморист сообщил, что убежден в том, что Россия справится со всем.
Стас Старовойтов
Известный стендап-комик Стас Старовойтов поддержал спецоперацию на Украине. Помимо этого, юморист обвинил коллег по шоу-бизнесу, которые выступили против защиты народа Донбасса, в лицемерной позиции.
Старовойтов подчеркнул, что спецоперация призвана демилитаризировать Украину и остановить насилие над мирными гражданами Донбасса. По его словам, Россия протянула руку помощь своим гражданам.
Артист также дал концерт с гитарой для участников спецоперации. В своем Telegram-канале Стас выложил несколько видео и фото, на которых поет, шутит, передает пожелания бойцам. Россияне от души поблагодарили юмориста за поддержку.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.