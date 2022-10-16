Две школьницы пожарили зефир на Вечном огне в подмосковном Звенигороде. О поступке несовершеннолетних рассказали очевидцы инцидента в социальных сетях.
Местные жители подошли к девушкам и сделали им замечание. В ответ юные гражданки посетовали на невозможность разведения огня в другом месте.
«Огня больше нет нигде, а разводить нельзя», — пояснила одна из девушек.
Другие подробности инцидента уточняются. Точный возраст нарушительниц неизвестен, предположение о том, что они еще учатся в школе, сделали свидетели произошедшего.