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Две школьницы пожарили зефир на Вечном огне в подмосковном Звенигороде

Две школьницы пожарили зефир на Вечном огне в подмосковном Звенигороде
Федеральное агентство новостей

Две школьницы пожарили зефир на Вечном огне в подмосковном Звенигороде. О поступке несовершеннолетних рассказали очевидцы инцидента в социальных сетях.

Местные жители подошли к девушкам и сделали им замечание. В ответ юные гражданки посетовали на невозможность разведения огня в другом месте.

«Огня больше нет нигде, а разводить нельзя», — пояснила одна из девушек.

Другие подробности инцидента уточняются. Точный возраст нарушительниц неизвестен, предположение о том, что они еще учатся в школе, сделали свидетели произошедшего.

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RusNewsToday24
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